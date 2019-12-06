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Королівська федерація футболу Іспанії побудує статую на честь Мессі

Королівська федерація футболу Іспанії побудує статую на честь Мессі

Київ • УНН

 • 10145 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF) прийняла рішення встановити статую нападника і капітана каталонської "Барселони" Ліонеля Мессі, інформує УНН з посиланням на Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, металевий пам’ятник зоряного аргентинця повинен постати в місті Лас-Росас, який знаходиться недалеко від Мадриду. Дана споруда має зайняти місце біля трьох інших статуй легенд — Альфредо ді Стефано, Пеле і Дієго Марадони.

Проте варто зазначити, що наразі в Королівській федерації футболу не визначились із термінами встановлення статуї.

Як повідомлялося раніше, на початку тижня Мессі удостоївся отримання 6-го “Золотого м’яча” в кар’єрі.

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