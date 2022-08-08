Королева Елизавета отменила традиционный прием в шотландском замке

Детали

Как отмечает Mirror, обычно королева встречает своих поклонников у ворот Балморала, чтобы отпраздновать начало ее ежегодных летних каникул в Шотландском имении, но завтрашняя церемония была отменена и заменена "небольшим частным мероприятием". Это происходит на фоне повышенной обеспокоенности здоровьем 96-летней королевы из-за ее эпизодических проблем с мобильностью.

Цитата

"Традиционный прием в Балморале обычно закреплен в календаре королевы, и она действительно любит приветствовать местных жителей, которые приезжают, чтобы увидеть ее. Горькое разочарование, что церемония не состоится в ее традиционной форме", - отметил королевский эксперт.

Дополнение

Обычно, Елизавета II осматривала почетный караул Балаклавской роты 5-го батальона Королевского полка Шотландии, но в этом году монарх, являющийся главнокомандующим Королевским полком Шотландии, посетит частное мероприятие на полянах Балморала в пределах замка. На мероприятии не предвидится ни телекамер, ни репортеров.

Напомним

Букингемский дворец ранее сообщал, что королева Елизавета не будет присутствовать на пятничной службе благодарности, за семь десятилетий правления, после того, как она испытала некоторый дискомфорт при передвижении, когда появилась на военном параде.