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Королева Єлизавета скасувала традиційний прийом у шотландському замку

Королева Єлизавета скасувала традиційний прийом у шотландському замку

Київ • УНН

 • 199554 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета II скасувала традиційний прийом у замку Балморал, що викликало нові побоювання за її здоров’я. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mirror.

Деталі

Як наголошує Mirror, зазвичай королева зустрічає своїх шанувальників біля воріт Балморала, щоб відсвяткувати початок її щорічних літніх канікул у Шотландському маєтку, але завтрашня церемонія була скасована та замінена "невеликим приватним заходом". Це відбувається на тлі підвищеного занепокоєння здоров'ям 96-річної королеви через її епізодичні проблеми з мобільністю.

Цитата

"Традиційний прийом у Балморалі, зазвичай, закріплений у календарі королеви, і вона дійсно любить вітати місцевих жителів, які приїжджають, щоб побачити її. Гірке розчарування, що церемонія не відбудеться у її традиційній формі", - зазначив королівський експерт.

Доповнення

Зазвичай, Єлизавета II оглядала почесну варту Балаклавської роти 5-го батальйону Королівського полку Шотландії, але цього року монарх, яка є головнокомандувачем Королівського полку Шотландії, натомість відвідає приватний захід на галявинах Балморалу в межах замку. На заході не передбачається ні телекамер, ні репортерів.

Нагадаємо

Букінгемський палац раніше повідомляв, що королева Єлизавета не буде присутня на п'ятничній службі подяки, за сім десятиліть правління, після того, як вона зазнала деякого дискомфорту при пересуванні, коли з'явилася на військовому параді.

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