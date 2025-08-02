Король Малайзии султан Ибрагим Искандар впервые совершит государственный визит в Россию. Поездка продлится с 5 по 10 августа по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на дворец, передает УНН.

Этот визит также отражает важную роль малайзийской монархии в развитии дипломатии страны говорится в заявлении дворца.

Отмечается, что визит укрепит связи и расширит сотрудничество в таких областях, как торговля, образование и технологии.

В заявлении говорится, что султан Ибрагим примет участие в государственном банкете, устроенном Путиным, а также посетит компанию, занимающуюся разработкой автомобильных технологий, а также технологический и инновационный центр "Точка взрыва".

Визит состоялся после майской поездки премьер-министра Анвара Ибрагима в Москву, где обсуждались такие темы, как образование, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, энергетика и оборона. Во время встречи Путин раскритиковал расследование ООН, которое признало его страну ответственной за крушение малайзийского рейса MH17 в 2014 году, в результате которого погибли все 298 пассажиров и членов экипажа. - пишет Bloomberg.

После завершения визита в Москву король отправится 8 августа в Казань, где посетит завод по производству вертолетов.

Напомним

17 июля 2014 года рейс MH17 выполнял регулярный рейс из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия); вылетел из Амстердама в 13:30 по киевскому времени и направлялся в международный аэропорт "Куала-Лумпур", связь с самолетом прервалась около 16 часов. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Австралия призвала Россию возместить ущерб за уничтожение самолета MH17 в 2014 году после того, как Европейский суд по правам человека признал Москву ответственной за нарушение международного права в Украине.