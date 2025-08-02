Король Малайзії вперше відвідає росію на запрошення путіна

Король Малайзії султан Ібрагім Іскандар уперше здійснить державний візит до росії. Поїздка триватиме з 5 по 10 серпня на запрошення президента рф володимира путіна. Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на палац, передає УНН.

Цей візит також відображає важливу роль малайзійської монархії у розвитку дипломатії країни йдеться у заяві палацу.

Зазначається, що візит зміцнить зв'язки та розширить співпрацю у таких галузях, як торгівля, освіта та технології.

У заяві йдеться, що султан Ібрагім візьме участь у державному банкеті, влаштованому путіним, а також відвідає компанію, яка займається розробкою автомобільних технологій, а також технологічний та інноваційний центр "Точка вибуху".

Візит відбувся за травневою поїздкою прем'єр-міністра Анвара Ібрагіма до москви, де обговорювалися такі теми, як освіта, сільське господарство, продовольча безпека, енергетика та оборона. Під час зустрічі путін розкритикував розслідування ООН, яке визнало його країну відповідальною за аварію малайзійського рейсу MH17 у 2014 році, внаслідок якого загинули всі 298 пасажирів та членів екіпажу. - пише Bloomberg.

Після завершення візиту до москви король вирушить 8 серпня до Казані, де відвідає завод з виробництва гелікоптерів.

Нагадаємо

17 липня 2014 року рейс MH17 виконував регулярний рейс з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія); вилетів з Амстердама о 13:30 за київським часом та прямував до міжнародного аеропорту "Куала-Лумпур", зв'язок із літаком перервався близько 16-ї години. На борту перебували 298 людей, всі вони загинули.

Австралія закликала росію відшкодувати збитки за знищення літака MH17 у 2014 році після того, як Європейський суд з прав людини визнав москву відповідальною за порушення міжнародного права в Україні.