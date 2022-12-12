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Король Чарльз и королева-консорт выпустили рождественскую открытку

Король Чарльз и королева-консорт выпустили рождественскую открытку

Киев • УНН

 • 608530 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Британский король Карл III и Камилла, королева-консорт, выбрали для рождественской открытки в этом году фотографию, сделанную на собрании горцев в Шотландии, передает УНН.

Детали

Букингемский дворец опубликовал фотографию, выбранную для первой рождественской открытки пары с тех пор, как Чарльз стал королем.

На снимке, сделанном отмеченным наградами фотографом Сэмом Хуссейном, Чарльз и Камилла улыбаются на собрании Braemar Royal Highland Gathering в сентябре.

На нем изображен король сбоку, одетый в твидовый костюм с красно-зелено-бежевым галстуком.

Тем временем на Камилле зеленый костюм и соответствующая шляпа с мотивом фазана и жемчужные серьги.

Фотография была сделана 3 сентября – всего за несколько дней до смерти королевы 8 сентября, когда Чарльз еще был принцем Уэльским.

Дополнение

Король Чарльз сошел на престол 8 сентября 2022 года после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, в возрасте 96 лет.

Церемония его коронации состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

В прошлом месяце, 22 ноября, королевская семья устроила первый государственный банкет короля Чарльза в Букингемском дворце. Банкет устроен от имени Соединенного Королевства для президента Южно-Африканской Республики, ставшим первым государственным визитом южноафриканского лидера с 2010 года.

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