Король Чарльз та королева-консорт випустили різдвяну листівку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Британський король Карл III та Камілла, королева-консорт, обрали для різдвяної листівки цього року фотографію, зроблену на зборах горян у Шотландії, передає УНН.
Деталі
Букінгемський палац опублікував фотографію, обрану для першої різдвяної листівки пари з того часу, як Чарльз став королем.
На знімку, зробленому відзначеним нагородами фотографом Семом Хуссейном, Чарльз та Камілла усміхаються на зборах Braemar Royal Highland Gathering у вересні.
На ній зображений король збоку, одягнений у твідовий костюм із червоно-зелено-бежевою краваткою.
Тим часом на Каміллі зелений костюм і відповідний капелюх з мотивом фазана і перлинні сережки.
Фотографію було зроблено 3 вересня - лише за кілька днів до смерті королеви 8 вересня, коли Чарльз ще був принцом Уельським.
Доповнення
Король Чарльз зійшов на престол 8 вересня 2022 після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II, у віці 96 років.
Церемонія його коронації відбудеться у суботу, 6 травня 2023 року, у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.
Минулого місяця, 22 листопада, королівська родина влаштувала перший державний банкет короля Чарльза у Букінгемському палаці. Банкет влаштований від імені Сполученого Королівства для президента Південно-Африканської Республіки, що стало першим державним візитом південноафриканського лідера з 2010 року.