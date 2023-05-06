Король Чарльз ІІІ вместе с Камилой поднялся на балкон Букингемского дворца
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Король Чарльз II вместе с королевой Камилой поднялись на балкон Букингемского дворца. После этого в Британии начался воздушный парад, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Поднявшись на балкон дворца новоиспеченные король и королева помахали огромным толпам, которые собрались вдоль торгового центра.
К королю и королеве также присоединились принц и принцесса Уэльские и их дети, принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи. Принцесса Анна и принц Эдвард также были там.
Некоторые из внуков Камиллы также присутствовали на балконе.
После появления монархов на балконе полаца в Британии начался воздушный парад.
Как пишет Sky news, первые четыре волны — это вертолеты, а четвертая — три огромных самолета Chinook.
Далее шли Красные стрелы, которые салютовали Королю и Королеве.
Королевская семья наблюдает за коронационной флайпастой с балкона Букингемского дворца.
Первые четыре волны - все вертолеты, за ними следуют Красные стрелки, которые отдают красно-бело-синий салют Королю и Королеве#coronationhttps://t.co/SvPyMdzcVq
Sky 501 и YouTube pic.twitter.com/JsrUaBL9Yd
Дополнение
Эра короля Чарльза III и королевы-консорта Камиллы официально наступила - после того, как королевская чета была официально помазана, коронована и интронизирована в Вестминстерском аббатстве. Эту новость отпраздновали толпы людей, собравшихся в Лондоне, и приветствовали вооруженным салютом по всей Великобритании. После возвращения короля и королевы обратно в Букингемский дворец ожидается появление членов королевской семьи на балконе Букингемского дворца - и военный воздушный парад. Тем временем на соседней Трафальгарской площади продолжаются протесты, толпы скандируют "не мой король".