Король Чарльз ІІІ разом із Камілою піднявся на балкон Букінгемського палацу

Піднявшись на балкон палацу новоспечені король і королева помахали величезним натовпам, які зібралися вздовж торгового центру.

До короля і королеви також приєдналися принц і принцеса Уельські та їхні діти, принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї. Принцеса Анна і принц Едвард також були там.

Деякі з онуків Камілли також присутні на балконі.

Після появи монархів на балконі полацу в Британії розпочався повітряний парад.

Як пише Sky news, перші чотири хвилі — це гелікоптери, а четверта — три величезні літаки Chinook.

Далі йшли Червоні стріли, які салютували Королю та Королеві.

Доповнення

Ера короля Чарльза ІІІ та королеви-консорта Камілли офіційно настала - після того, як королівське подружжя було офіційно помазано, короновано та інтроновано у Вестмінстерському абатстві. Цю новину відсвяткували натовпи людей, які зібралися в Лондоні, і вітали збройним салютом по всій Великій Британії. Після повернення короля і королеви назад до Букінгемського палацу очікується поява членів королівської родини на балконі Букінгемського палацу - і військовий повітряний парад. Тим часом на сусідній Трафальгарській площі тривають протести, натовпи скандують "не мій король".