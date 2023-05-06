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Король Чарльз ІІІ разом із Камілою піднявся на балкон Букінгемського палацу

Король Чарльз ІІІ разом із Камілою піднявся на балкон Букінгемського палацу

Київ • УНН

 • 1601639 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Король Чарльз ІІ разом із королевою Камілою піднялись на балкон Букінгемського палацу. Пісмля цього у Британії розпочався повітряний парад, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Піднявшись на балкон палацу новоспечені король і королева помахали величезним натовпам, які зібралися вздовж торгового центру.

До короля і королеви також приєдналися принц і принцеса Уельські та їхні діти, принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї. Принцеса Анна і принц Едвард також були там.

Деякі з онуків Камілли також присутні на балконі. 

Після появи монархів на балконі полацу в Британії розпочався повітряний парад.

Як пише Sky news, перші чотири хвилі — це гелікоптери, а четверта — три величезні літаки Chinook.

Далі йшли Червоні стріли, які салютували Королю та Королеві.

The Royal Family watch the coronation flypast from the Buckingham Palace balcony.

The first four waves are all helicopters, followed by the Red Arrows, who give a red, white and blue salute to the King and Queen#coronationhttps://t.co/SvPyMdzcVq

Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/JsrUaBL9Yd

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023

Доповнення

Ера короля Чарльза ІІІ та королеви-консорта Камілли офіційно настала - після того, як королівське подружжя було офіційно помазано, короновано та інтроновано у Вестмінстерському абатстві. Цю новину відсвяткували натовпи людей, які зібралися в Лондоні, і вітали збройним салютом по всій Великій Британії. Після повернення короля і королеви назад до Букінгемського палацу очікується поява членів королівської родини на балконі Букінгемського палацу - і військовий повітряний парад. Тим часом на сусідній Трафальгарській площі тривають протести, натовпи скандують "не мій король".

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