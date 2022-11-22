Король Карл ІІІ принял первый государственный визит как монарх

Детали

Король Карл ІІІ и королева-консорт Камилла официально приветствовали Рамафосу на плацу Horse Guards Parade в Лондоне, когда началась двухдневная поездка южноафриканского лидера.

Это первый государственный визит в Великобританию через три года после того, как они были остановлены во время пандемии COVID.

Принц и принцесса Уэльские встретились с президентом Южной Африки в его лондонском отеле во вторник утром, прежде чем сопровождать его на Horse Guards Parade для торжественной встречи с королем.

Затем Его Величество проедет по улице Мэлл вместе с Рамафосой в карете к Букингемскому дворцу.

Там король примет президента на частном обеде и покажет ему выставку предметов королевской коллекции, касающихся Южной Африки.

Президент ЮАР посетит Вестминстерское аббатство, а затем примет участие в банкете, устроенном королем в Букингемском дворце. Там оба мужчины выступят с речами.

King Charles welcomes South Africa's President Cyril Ramaphosa к Великобритании в его первый государственный визит в monarchhttps://t.co/bKqKXgSkcP pic.twitter.com/wgCiB4DBvl

Дополнение

Визит проходит в традиционном формате, установленном во времена правления покойной королевы Елизаветы II.

Визит Рамафосы проходит в то время, когда Южная Африка пытается справиться с продолжающимися отключениями электроэнергии и высоким уровнем безработицы.