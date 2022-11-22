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Король Чарльз ІІІ прийняв перший державний візит як монарх

Король Чарльз ІІІ прийняв перший державний візит як монарх

Київ • УНН

 • 477924 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Британський король Чарльз ІІІ привітав президента Південної Африки Сиріла Рамафосу під час прийому першого державного візиту як монарха, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Король Чарльз та королева-консорт Камілла офіційно вітали Рамафосу на плацу Horse Guards Parade у Лондоні, коли розпочалася дводенна поїздка південно-африканського лідера.

Це перший державний візит до Великої Британії за три роки після того, як вони були зупинені під час пандемії COVID.

Принц і принцеса Уельські зустрілися з президентом Південної Африки у його лондонському готелі у вівторок вранці, перш ніж супроводжувати його на Horse Guards Parade для урочистої зустрічі з королем.

Потім Його Величність проїде вулицею Мелл разом із Рамафосою в кареті до Букінгемського палацу.

Там король прийме президента на приватному обіді та покаже йому виставку предметів королівської колекції, що стосуються Південної Африки.

Президент ПАР відвідає Вестмінстерське абатство, а потім візьме участь у банкеті, влаштованому королем у Букінгемському палаці. Там обидва чоловіки виступлять з промовами.

King Charles welcomes South Africa's President Cyril Ramaphosa to the UK in his first state visit as monarchhttps://t.co/bKqKXgSkcP pic.twitter.com/wgCiB4DBvl

— BBC News (UK) (@BBCNews) November 22, 2022

Доповнення

Візит відбувається у традиційному форматі, встановленому за часів правління покійної королеви Єлизавети II.

Візит Рамафоси проходить у той час, коли Південна Африка намагається впоратися з відключеннями електроенергії, що продовжуються, і високим рівнем безробіття.

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