Король Чарльз ІІІ прийняв перший державний візит як монарх

Деталі

Король Чарльз та королева-консорт Камілла офіційно вітали Рамафосу на плацу Horse Guards Parade у Лондоні, коли розпочалася дводенна поїздка південно-африканського лідера.

Це перший державний візит до Великої Британії за три роки після того, як вони були зупинені під час пандемії COVID.

Принц і принцеса Уельські зустрілися з президентом Південної Африки у його лондонському готелі у вівторок вранці, перш ніж супроводжувати його на Horse Guards Parade для урочистої зустрічі з королем.

Потім Його Величність проїде вулицею Мелл разом із Рамафосою в кареті до Букінгемського палацу.

Там король прийме президента на приватному обіді та покаже йому виставку предметів королівської колекції, що стосуються Південної Африки.

Президент ПАР відвідає Вестмінстерське абатство, а потім візьме участь у банкеті, влаштованому королем у Букінгемському палаці. Там обидва чоловіки виступлять з промовами.

Доповнення

Візит відбувається у традиційному форматі, встановленому за часів правління покійної королеви Єлизавети II.

Візит Рамафоси проходить у той час, коли Південна Африка намагається впоратися з відключеннями електроенергії, що продовжуються, і високим рівнем безробіття.