Король Чарльз ІІІ прийняв перший державний візит як монарх
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Британський король Чарльз ІІІ привітав президента Південної Африки Сиріла Рамафосу під час прийому першого державного візиту як монарха, пише УНН з посиланням на BBC.
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Король Чарльз та королева-консорт Камілла офіційно вітали Рамафосу на плацу Horse Guards Parade у Лондоні, коли розпочалася дводенна поїздка південно-африканського лідера.
Це перший державний візит до Великої Британії за три роки після того, як вони були зупинені під час пандемії COVID.
Принц і принцеса Уельські зустрілися з президентом Південної Африки у його лондонському готелі у вівторок вранці, перш ніж супроводжувати його на Horse Guards Parade для урочистої зустрічі з королем.
Потім Його Величність проїде вулицею Мелл разом із Рамафосою в кареті до Букінгемського палацу.
Там король прийме президента на приватному обіді та покаже йому виставку предметів королівської колекції, що стосуються Південної Африки.
Президент ПАР відвідає Вестмінстерське абатство, а потім візьме участь у банкеті, влаштованому королем у Букінгемському палаці. Там обидва чоловіки виступлять з промовами.
King Charles welcomes South Africa's President Cyril Ramaphosa to the UK in his first state visit as monarchhttps://t.co/bKqKXgSkcP pic.twitter.com/wgCiB4DBvl— BBC News (UK) (@BBCNews) November 22, 2022
Доповнення
Візит відбувається у традиційному форматі, встановленому за часів правління покійної королеви Єлизавети II.
Візит Рамафоси проходить у той час, коли Південна Африка намагається впоратися з відключеннями електроенергії, що продовжуються, і високим рівнем безробіття.