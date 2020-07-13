Корниенко анонсировал возможные внеочередные заседания ВР: детали

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4 марта, 13:25 • 110512 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. В пятницу может состояться внеочередное заседание Верховной Рады Украины, на котором будет рассматриваться назначение главы Национального банка Украины. Об этом журналистам сказал заместитель председателя партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"Единственное на чем Президент делал акцент и в чем мы с ним согласны - это такая просьба к депутатам больше дисциплинарного характера, но оно и более такое к ответственности депутатов, чтобы в пятницу никто не планировал рано отъезды, никто не улетал рано в отпуск, потому что в той ситуации, в которой находится сейчас Верховная Рада может такое случиться, что в пятницу будет внеочередное заседание, после основного - после 14 - 15 часов, именно по назначению главы Национального банка Украины", - сказал Корниенко.

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Нардеп также отметил, что внеочередное заседание парламента может быть и в среду.

"У нас формируется сейчас повестка дня на вероятную внеочередную сессию на вечер среды, и там уже около 30 вопросов. Если мы завершим после окончаний комитетов например в 16:00 или в 17:00, то мы можем закончить под утро", - сообщил он.

Напомним, во время заседания фракции "Слуга народа" Президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль представили кандидатов на должность главы Национального банка, Антимонопольного комитета, вице-премьер-министра - министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

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