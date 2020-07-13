Корнієнко анонсував ймовірні позачергові засідання ВР: деталі

“Єдине на чому Президент робив акцент і в чому ми з ним погоджуємось — це таке прохання до депутатів більше дисциплінарного характеру, але воно і більше таке до відповідальності депутатів, щоб у п’ятницю ніхто не планував рано від’їзди, ніхто не відлітав рано у відпустки, тому що у тій ситуації в якій знаходиться зараз Верховна Рада, може таке трапитись, що в п’ятницю буде позачергове засідання, після основного — після 14-ї - 15-ї години, саме з призначення голови Національного банку України”, — сказав Корнієнко.

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Нардеп також зазначив, що позачергове засідання парламенту може бути і в середу.

“У нас формується зараз порядок денний на ймовірну позачергову сесію на вечір середи, і там уже близько 30 питань. Якщо ми завершим після закінчень комітетів наприклад о 16:00 чи о 17:00, то ми можемо закінчити під ранок”, — повідомив він.

Нагадаємо, під час засідання фракції “Слуга народу” Президент Володимир Зеленський і прем’єр Денис Шмигаль презентували кандидатів на посаду глави Національного банку, Антимонопольного комітету, віце-прем’єр-міністра — міністра з питань оборонно-промислового комплексу.