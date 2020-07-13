Корнієнко анонсував ймовірні позачергові засідання ВР: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У п’ятницю може відбутись позачергове засідання Верховної Ради України, на якому розглядатимуть призначення очільника Національного банку України. Про це журналістам сказав заступник голови партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
“Єдине на чому Президент робив акцент і в чому ми з ним погоджуємось — це таке прохання до депутатів більше дисциплінарного характеру, але воно і більше таке до відповідальності депутатів, щоб у п’ятницю ніхто не планував рано від’їзди, ніхто не відлітав рано у відпустки, тому що у тій ситуації в якій знаходиться зараз Верховна Рада, може таке трапитись, що в п’ятницю буде позачергове засідання, після основного — після 14-ї - 15-ї години, саме з призначення голови Національного банку України”, — сказав Корнієнко.
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Нардеп також зазначив, що позачергове засідання парламенту може бути і в середу.
“У нас формується зараз порядок денний на ймовірну позачергову сесію на вечір середи, і там уже близько 30 питань. Якщо ми завершим після закінчень комітетів наприклад о 16:00 чи о 17:00, то ми можемо закінчити під ранок”, — повідомив він.
Нагадаємо, під час засідання фракції “Слуга народу” Президент Володимир Зеленський і прем’єр Денис Шмигаль презентували кандидатів на посаду глави Національного банку, Антимонопольного комітету, віце-прем’єр-міністра — міністра з питань оборонно-промислового комплексу.