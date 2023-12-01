Корниенко озвучил причину отмены командировки Порошенко
Киев • УНН
Корниенко обнаружил, что письмо с грифом "Для служебного пользования" стало причиной отмены командировки депутата Порошенко
Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в эфире телемарафона заявил, что решение об отмене заграничной командировки народного депутата Петра Порошенко приняли после получения письма с грифом "Для служебного пользования", содержание которого он не может разглашать, передает УНН.
Детали
По словам Корниенко, Порошенко указывал в основании на выезд за границу - участие в не парламентском мероприятии, а в мероприятии партийного форума.
Это международный демократический союз. Это сообщество партий, наверное, в которое входит партия "Европейская солидарность". И он писал о том, что параллельно с этим будут встречи на высоком уровне. По нашим внутренним документам, участие именно в партийных мероприятиях допускается, но когда поступило письмо ДСП (для служебного пользования - ред.), которое я не могу комментировать, соответственно, дальше мы вынуждены были отменить эту командировку
Напомним
Народный депутат от партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в пятницу, что его в очередной раз не выпустили за границу в командировку. Позже стало известно, что его командировка за границу отменена Верховной Радой.
Корниенко озвучил причину отмены командировки Порошенко
Корниенко обнаружил, что письмо с грифом "Для служебного пользования" стало причиной отмены командировки депутата Порошенко.
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