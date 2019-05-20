В работе AppStore произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Неполадки в работе онлайн-магазина приложений AppStore наблюдаются в понедельник. Об этом сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, передает УНН.
"Проблемы в работе AppStore наблюдаются с 20:20 (воскресенье) по времени Восточного побережья США (3:20 понедельника по киевскому времени - ред)", - говорится в публикации.
Чаще всего о сбоях в работе программы сообщают пользователи из США, Японии, а также европейских стран. Большинство пользователей (57%) сообщают об отсутствии интернет-соединения, еще 37% указывают на невозможность войти в свой аккаунт.
В Украине сообщения о сбое поступают из Винницкой и Днепропетровской областей.
Проблемы наблюдаются и в работе приложения для аудио- и видеозвонков FaceTime, также разработанного компанией Apple.
Напомним, 6 мая, утром, снова вышла из строя база данных пограничной полиции Венгрии на всей области украинской-венгерской границы, из-за чего на границе образовались многочисленные очереди из автомобилей.