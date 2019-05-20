У роботі AppStore стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Неполадки в роботі онлайн-магазину додатків AppStore спостерігаються в понеділок. Про це повідомив сервіс Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, передає УНН.
“Проблеми в роботі AppStore спостерігаються з 20:20 (неділі) за часом Східного узбережжя США (3:20 понеділка за київським часом — ред)”, — йдеться в публікації.
Найчастіше про збої в роботі програми повідомляють користувачі з США, Японії, а також європейських країн. Більшість користувачів (57%) повідомляють про відсутність інтернет-з’єднання, ще 37% вказують на неможливість увійти до свого облікового запису.
В Україні повідомлення про збій надходять з Вінницької та Дніпропетровської областей.
Неполадки спостерігаються і в роботі додатка для аудіо- та відеодзвінків FaceTime, також розробленого компанією Apple.
Нагадаємо, 6 травня, вранці, знову вийшла з ладу база даних прикордонної поліції Угорщини на усій ділянці українсько-угорського кордону, через що на кордоні утворились численні черги з автомобілів.