Полезно знать: пить вино - целая наука

КИЕВ. 2 августа. УНН. Пить вино надо с удовольствием, но в меру. Только при таких условиях можно получить истинное наслаждение и максимальную пользу от употребления напитка. А еще - употребление вина имеет свою особую культуру. И чтобы почувствовать настоящий вкус вина, нужно научиться правильно подбирать закуски к напитку. Полезную информацию о вине и особенностях его употребления УНН публикует на основе советов от экспертов известного украинского бренда "Коктебель".