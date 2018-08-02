Полезно знать: пить вино - целая наука

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 17090 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 78600 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119108 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126980 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166342 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152346 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140303 просмотра

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Пить вино надо с удовольствием, но в меру. Только при таких условиях можно получить истинное наслаждение и максимальную пользу от употребления напитка. А еще - употребление вина имеет свою особую культуру. И чтобы почувствовать настоящий вкус вина, нужно научиться правильно подбирать закуски к напитку. Полезную информацию о вине и особенностях его употребления УНН публикует на основе советов от экспертов известного украинского бренда "Коктебель".

Хлеб и изделия из муки

Лучшей закуской для вина является хлеб. Он не перекрывает, а наоборот - раскрывает тонкий вкус и аромат вина.

Сыр

Сыр отлично дополняет вино. И здесь главное - гармоничное сочетание закуски и напитка: легкие вина, белые и розовые сухие подают с нежными сырами, а более крепкие и полусладкие - с острыми. Кстати, вариации в нарезке сыра разрешаются - продукт можно порезать на мелкие ломтики, или же приготовить сырные закуски на шпажках.

Мясо

Вино идеально подходит к мясу. Белое и розовое сухое вино лучше сочетается с мясом птицы, красное сухое - с красным мясом и колбасами.

Если говорить о вине к шашлыку, то лучше выбрать красный крепленый напиток, поскольку шашлык является калорийной пищей.

Морепродукты

Рыба прекрасно сочетается с красным сухим вином, морепродукты - с белым сухим. К вареным кальмарам, например, подойдет новозеландский Совиньон Блан.

А с белым вином хорошо сочетаются устрицы, мидии и улитки.

Фрукты

Апельсины и другие фрукты подходят к полусладким и сладким винам. Сладкое игристое и полусладкое вино сочетаются, соответственно, со сладкими фруктами.

К портвейну подойдут сухофрукты и цукаты.

Шоколад и десерты

Портвейн - это единственное вино, которое стоит сочетать с шоколадом. Что касается других десертов - торты, пирожные, - их можно сочетать с полусладкими и сладкими винами. И здесь существует негласное правило: чем слаще напиток - тем нейтральнее по вкусу должно быть сладкое блюдо.

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