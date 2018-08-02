Полезно знать: пить вино - целая наука
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Пить вино надо с удовольствием, но в меру. Только при таких условиях можно получить истинное наслаждение и максимальную пользу от употребления напитка. А еще - употребление вина имеет свою особую культуру. И чтобы почувствовать настоящий вкус вина, нужно научиться правильно подбирать закуски к напитку. Полезную информацию о вине и особенностях его употребления УНН публикует на основе советов от экспертов известного украинского бренда "Коктебель".
Хлеб и изделия из муки
Лучшей закуской для вина является хлеб. Он не перекрывает, а наоборот - раскрывает тонкий вкус и аромат вина.
Сыр
Сыр отлично дополняет вино. И здесь главное - гармоничное сочетание закуски и напитка: легкие вина, белые и розовые сухие подают с нежными сырами, а более крепкие и полусладкие - с острыми. Кстати, вариации в нарезке сыра разрешаются - продукт можно порезать на мелкие ломтики, или же приготовить сырные закуски на шпажках.
Мясо
Вино идеально подходит к мясу. Белое и розовое сухое вино лучше сочетается с мясом птицы, красное сухое - с красным мясом и колбасами.
Если говорить о вине к шашлыку, то лучше выбрать красный крепленый напиток, поскольку шашлык является калорийной пищей.
Морепродукты
Рыба прекрасно сочетается с красным сухим вином, морепродукты - с белым сухим. К вареным кальмарам, например, подойдет новозеландский Совиньон Блан.
А с белым вином хорошо сочетаются устрицы, мидии и улитки.
Фрукты
Апельсины и другие фрукты подходят к полусладким и сладким винам. Сладкое игристое и полусладкое вино сочетаются, соответственно, со сладкими фруктами.
К портвейну подойдут сухофрукты и цукаты.
Шоколад и десерты
Портвейн - это единственное вино, которое стоит сочетать с шоколадом. Что касается других десертов - торты, пирожные, - их можно сочетать с полусладкими и сладкими винами. И здесь существует негласное правило: чем слаще напиток - тем нейтральнее по вкусу должно быть сладкое блюдо.