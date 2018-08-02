Корисно знати: пити вино - ціла наука

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Пити вино треба із задоволенням, але в міру. Тільки за таких умов можна отримати справжню насолоду та максимальну користь від вживання напою. А ще - вживання вина має свою особливу культуру. І аби відчути справжній смак вина, потрібно навчитися правильно підбирати закуски до напою. Корисну інформацію про вино та особливості його вживання УНН публікує на основі порад від експертів відомого українського бренду "Коктебель".

Хліб та вироби із борошна

Найкращою закускою для вина є хліб. Він не перекриває, а навпаки - розкриває тонкий смак і аромат вина.

Сир

Сир відмінно доповнює вино. І тут головне - гармонійне поєднання закуски та напою: легкі вина, білі та рожеві сухі подають з ніжними сирами, а більш міцні та напівсолодкі – з гострими. До речі, варіації у нарізанні сиру дозволяються - продукт можна порізати на дрібні скибочки, або ж приготувати сирні закуски на шпажках.

М’ясо

Вино ідеально підходить до м'яса. Біле та рожеве сухе вино найкраще смакує із м’ясом птиці, червоне сухе - із червоним м'ясом та ковбасами.

Якщо говорити про вино до шашлику, то краще обрати червоний кріплений напій, оскільки шашлик є калорійною їжею.

Морепродукти

Риба чудово поєднується із червоним сухим вином, морепродукти - із білим сухим. До варених кальмарів, наприклад, підійде новозеландський Совіньйон Блан.

А із білим вином гарно поєднаються устриці, мідії та равлики.

Фрукти

Апельсини та інші фрукти пасують до напівсолодких і солодких вин. Солодке ігристе та напівсолодке вино поєднуються, відповідно, із солодкими фруктами.

До портвейну підійдуть сухофрукти та цукати.

Шоколад і десерти

Портвейн - це єдине вино, яке варто поєднувати із шоколадом. Щодо інших десертів - торти, тістечка, - то їх можна поєднувати із напівсолодкими та солодкими винами. І тут існує негласне правило: чим солодший напій - тим нейтральнішою за смаком повинна бути солодка страва.

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