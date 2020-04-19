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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 25954 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 73660 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 100810 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127181 просмотра

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4 марта, 14:27 • 128077 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121460 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

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Граница между Канадой и США будет закрыта еще месяц

Граница между Канадой и США будет закрыта еще месяц

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Граница между Канадой и Соединенными Штатами Америки будет оставаться закрытой еще в течение 30 дней, за исключением важных поездок. О двусторонней договоренности о продлении ограничений при пересечении границы между двумя странами сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает УНН со ссылкой на DW.

"Канада и Соединенные Штаты договорились продлить еще на 30 дней меры пограничного контроля, действующие на данный момент", - сказал Трюдо во время телевизионного обращения. По его словам, такой шаг поможет защитить людей по обе стороны границы от пандемии коронавирусной инфекции.

Трюдо также добавил, что ограничения на осуществление несущественных поездок между странами будет "несомненно" продолжаться много недель. В то же время он отметил, что граница и в дальнейшем будет открыт для доставки грузов и товаров, медицинских работников, экипажей авиакомпаний и канадцев, которые живут в США в течение части года и возвращаются в Канаду.

Из-за распространения коронавирусной инфекции США и Канада договорились ввести ограничения при пересечении границы еще 18 марта. Обычно граница между двумя странами пересекало почти 200 000 человек ежедневно. Граница между США и Канадой является самой длинной в мире между двумя странами.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в Канаде перевалило за 30 тысяч.

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