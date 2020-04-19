Кордон між Канадою та США буде закритим ще місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Кордон між Канадою і Сполученими Штатами Америки залишатиметься закритим ще протягом 30 днів, за винятком важливих поїздок. Про двосторонню домовленість щодо подовження обмежень при перетині кордону між двома країнами повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає УНН з посиланням на DW.
"Канада і Сполучені Штати домовилися продовжити ще на 30 днів заходи прикордонного контролю, які діють на даний момент", - сказав Трюдо під час телевізійного звернення. За його словами, такий крок допоможе захистити людей з обох боків кордону від пандемії коронавірусної інфекції.
Трюдо також додав, що обмеження на здійснення несуттєвих поїздок між країнами буде "безсумнівно" тривати багато тижнів. Водночас він зауважив, що кордон й надалі буде відкритий для доставки вантажів и товарів, медичних працівників, екіпажів авіакомпаній і канадців, які які живуть в США протягом частини року і повертаються в Канаду.
Через поширення коронавірусної інфекції США і Канада домовилися запровадити обмеження при перетині кордону ще 18 березня. Зазвичай кордон між двома країнами перетинало майже 200 тисяч осіб щодня. Кордон між США і Канадою є найдовшим в світі між двома країнами.
Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у Канаді перевалила за 30 тисяч.