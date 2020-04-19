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Кордон між Канадою та США буде закритим ще місяць

Кордон між Канадою та США буде закритим ще місяць

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Кордон між Канадою і Сполученими Штатами Америки залишатиметься закритим ще протягом 30 днів, за винятком важливих поїздок. Про двосторонню домовленість щодо подовження обмежень при перетині кордону між двома країнами повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає УНН з посиланням на DW.

"Канада і Сполучені Штати домовилися продовжити ще на 30 днів заходи прикордонного контролю, які діють на даний момент", - сказав Трюдо під час телевізійного звернення. За його словами, такий крок допоможе захистити людей з обох боків кордону від пандемії коронавірусної інфекції.

Трюдо також додав, що обмеження на здійснення несуттєвих поїздок між країнами буде "безсумнівно" тривати багато тижнів. Водночас він зауважив, що кордон й надалі буде відкритий для доставки вантажів и товарів, медичних працівників, екіпажів авіакомпаній і канадців, які які живуть в США протягом частини року і повертаються в Канаду.

Через поширення коронавірусної інфекції США і Канада домовилися запровадити обмеження при перетині кордону ще 18 березня. Зазвичай кордон між двома країнами перетинало майже 200 тисяч осіб щодня. Кордон між США і Канадою є найдовшим в світі між двома країнами.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у Канаді перевалила за 30 тисяч.

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