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Кількість інфікованих коронавірусом у Канаді перевалила за 30 тисяч

Кількість інфікованих коронавірусом у Канаді перевалила за 30 тисяч

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Кількість інфікованих коронавірусом в Канаді за добу збільшилась з 28 381 особа до 30 092. Про це повідомив у четвер МОЗ країни, передає УНН.

Попередній рекорд був зафіксований 2 квітня, коли за добу захворіли 1 655 осіб. Динаміка поширення COVID-19 різко прискорилася — напередодні було виявлено 1,3 тис. нових випадків. Наразі тест на наявність коронавірусу пройшли майже 487,6 тис. осіб. Найбільше інфікованих виявлено в провінціях Квебек (15 857), Онтаріо (8 961) і Альберта (2 158).

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Перший випадок зараження коронавірусом в Канаді був зафіксований в середині січня, до теперішнього часу 780 пацієнтів померли, понад 7,7 тис. осіб одужали. Випадки інфікування відзначені в 12 з 13 канадських регіонів.

9 квітня прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що, згідно з прогнозами уряду, пік пандемії прийде на кінець травня, а перша хвиля масових заражень завершиться в кінці літа.

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