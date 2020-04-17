Количество инфицированных коронавирусом в Канаде перевалило за 30 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Количество инфицированных коронавирусом в Канаде за сутки увеличилось с 28 381 человек до 30 092. Об этом сообщил в четверг министерство здравоохранения страны, передает УНН.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 апреля, когда за сутки заболели 1655 человек. Динамика распространения COVID-19 резко ускорилась — накануне было обнаружено 1,3 тыс. новых случаев. Сейчас тест на наличие коронавируса прошли почти 487,6 тыс. человек. Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек (15857), Онтарио (8961) и Альберта (2158).
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Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован в середине января, до настоящего времени 780 пациентов умерли, более 7,7 тыс. человек выздоровели. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов.
9 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придет на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.