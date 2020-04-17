Количество инфицированных коронавирусом в Канаде перевалило за 30 тысяч

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 705 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 18460 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 38189 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 42042 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 60118 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 69268 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100602 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105199 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130458 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130158 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 18:57 • 104913 просмотра
Актуальное
Количество инфицированных коронавирусом в Канаде перевалило за 30 тысяч

Количество инфицированных коронавирусом в Канаде перевалило за 30 тысяч

Киев  •  УНН

 • 13824 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Количество инфицированных коронавирусом в Канаде за сутки увеличилось с 28 381 человек до 30 092. Об этом сообщил в четверг министерство здравоохранения страны, передает УНН.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 апреля, когда за сутки заболели 1655 человек. Динамика распространения COVID-19 резко ускорилась — накануне было обнаружено 1,3 тыс. новых случаев. Сейчас тест на наличие коронавируса прошли почти 487,6 тыс. человек. Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек (15857), Онтарио (8961) и Альберта (2158).

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Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован в середине января, до настоящего времени 780 пациентов умерли, более 7,7 тыс. человек выздоровели. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов.

9 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придет на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

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