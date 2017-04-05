КОВД ​​поймал две особо опасные группировки в Днепропетровской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48251 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104325 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160423 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118314 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117606 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113144 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104681 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154649 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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КОВД ​​поймал две особо опасные группировки в Днепропетровской области

КОВД ​​поймал две особо опасные группировки в Днепропетровской области

Киев  •  УНН

 • 11817 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Днепропетровской области корпус оперативно-внезапной действия поймал две особо опасные группировки. Об этом сообщили в пресс-службе КОВД.

Как стало известно, злоумышленники держали значительную часть региона в напряжении - грабили предпринимателей, совершали вооруженные налеты на крупные торговые сети и дома богатых граждан, участвовавших в разборках по перераспределению сфер влияния.

"Обе группы были хорошо вооруженными и в "работе" имели схожий почерк - отличались особой жестокостью и действовали по одной и той же схеме. Угрозы платить дань под дулом винтовки, незаконное лишение транспортных средств, похищения людей и лишение их свободы, налеты на магазины электроники , ювелирные магазины и ломбарды - далеко не весь перечень, который связывает злоумышленников ", - сообщили в пресс-службе.

У злоумышленников правоохранители изъяли боевые гранаты РГД-5, охотничьи карабины, устройства для отстрела резиновых пуль, бить, маски.

Сейчас задержанные находятся под стражей.

Следствие продолжается.

Как сообщал УНН, суд арестовал организаторов черниговского "центра реабилитации".

Украинские Национальные Новости

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