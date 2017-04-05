КОВД поймал две особо опасные группировки в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Днепропетровской области корпус оперативно-внезапной действия поймал две особо опасные группировки. Об этом сообщили в пресс-службе КОВД.
Как стало известно, злоумышленники держали значительную часть региона в напряжении - грабили предпринимателей, совершали вооруженные налеты на крупные торговые сети и дома богатых граждан, участвовавших в разборках по перераспределению сфер влияния.
"Обе группы были хорошо вооруженными и в "работе" имели схожий почерк - отличались особой жестокостью и действовали по одной и той же схеме. Угрозы платить дань под дулом винтовки, незаконное лишение транспортных средств, похищения людей и лишение их свободы, налеты на магазины электроники , ювелирные магазины и ломбарды - далеко не весь перечень, который связывает злоумышленников ", - сообщили в пресс-службе.
У злоумышленников правоохранители изъяли боевые гранаты РГД-5, охотничьи карабины, устройства для отстрела резиновых пуль, бить, маски.
Сейчас задержанные находятся под стражей.
Следствие продолжается.
Как сообщал УНН, суд арестовал организаторов черниговского "центра реабилитации".