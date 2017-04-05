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КОРД вполював два особливо небезпечні угрупування на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 11828 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. На Дніпропетровщині корпус оперативно-раптової дії вполював два особливо небезпечні угрупування. Про це УНН повідомили у прес-службі КОРД.

Як стало відомо, зловмисники тримали значну частину регіону у напрузі – грабували підприємців, здійснювали збройні нальоти на великі торгові мережі і оселі багатих громадян, брали участь у розборках із перерозподілу сфер впливу.

"Обидві групи були добре озброєними і в "роботі" мали схожий почерк – вирізнялися особливою жорстокістю і діяли за однією і тією ж схемою. Погрози платити данину під дулом гвинтівки, незаконне позбавлення транспортних засобів, викрадення людей і позбавлення їх волі, нальоти на магазини електроніки, ювелірні магазини та ломбарди – далеко не весь перелік, який пов’язує зловмисників", - повідомили в прес-службі.

У зловмисників правоохоронці вилучили бойові гранати РГД-5, мисливські карабіни, пристрої для відстрілу гумових куль, бити, маски.

Наразі затримані знаходяться під вартою.

Слідство триває.

Як повідомляв УНН, суд арештував організаторів чернігівського "центру реабілітації".

Українські Національні Новини

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