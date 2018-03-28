Корчак: иск НАПК к экс-члену агентства Соломатиной суд рассмотрит 12 апреля

"12 апреля будет первое судебное заседание по нашему иску в отношении госпожи Соломатиной в части распространения ложной информации. Пусть компетентные органы дают оценку всем ее высказываниям", - сказала Корчак.

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Она добавила, что "наши сотрудники уже давали показания и я готовлюсь тоже дать показания".

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Напомним, ранее экс-сотрудница НАПК Анна Соломатина заявила о правонарушениях работников агентства.