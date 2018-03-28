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Корчак: позов НАЗК до екс-члена агентства Соломатіної суд розгляне 12 квітня

Корчак: позов НАЗК до екс-члена агентства Соломатіної суд розгляне 12 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Позов НАЗК до екс-члена агентства Ганни Соломатіної про спростування недостовірної інформації суд розгляне 12 квітня. Про це сьогодні у коментарі журналістам у Києві після обрання нового голови НАЗК повідомила його колишній голова Наталія Корчак, передає кореспондент УНН.

“12 квітня буде перше судове засідання по нашому позову щодо пані Соломатіної у частині розповсюдження неправдивої інформації. Нехай компетентні органи даються оцінку всім її висловлюванням”, — сказала Корчак.

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Вона додала, що “наші співробітники вже давали свідчення і я готуюся теж дати свідчення”.

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Нагадаємо, раніше екс-співробітниця НАЗК Ганна Соломатіна заявила про правопорушення працівників агентства.

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