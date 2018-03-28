Корчак: позов НАЗК до екс-члена агентства Соломатіної суд розгляне 12 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Позов НАЗК до екс-члена агентства Ганни Соломатіної про спростування недостовірної інформації суд розгляне 12 квітня. Про це сьогодні у коментарі журналістам у Києві після обрання нового голови НАЗК повідомила його колишній голова Наталія Корчак, передає кореспондент УНН.
“12 квітня буде перше судове засідання по нашому позову щодо пані Соломатіної у частині розповсюдження неправдивої інформації. Нехай компетентні органи даються оцінку всім її висловлюванням”, — сказала Корчак.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК обрало нового голову
Вона додала, що “наші співробітники вже давали свідчення і я готуюся теж дати свідчення”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Корчак залишиться працювати у НАЗК
Нагадаємо, раніше екс-співробітниця НАЗК Ганна Соломатіна заявила про правопорушення працівників агентства.