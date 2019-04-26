Корабли РФ провели учения по уничтожению подлодки у берегов Крыма

"В ходе учения отрабатывались тактические приёмы по непрерывному преследованию подводной лодки условного противника и её уничтожения торпедами и реактивными бомбами", - говорится в сообщении ведомства.

Совместное маневрирование по поиску подводной лодки осуществляли во взаимодействии с противолодочным вертолётом Ка-27М. Главной задачей кораблей было недопущение прорыва лодки между ними или с фланга и уход от слежения на глубину.

По информации пресс-службы, курс подлодки "неприятеля" активным бомбометанием малых противолодочных кораблей был изменён в сторону берега и на самой эффективной глубине подводная лодка была условно уничтожена глубинными бомбами.

Ранее УНН сообщал, что Черноморский флот РФ провел учения по переброске морем бронетранспортеров на фоне маневров НАТО "Морской щит - 2019".