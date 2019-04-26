Кораблі РФ провели навчання зі знищення підводного човна біля берегів Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Російські екіпажі малих протичовнових кораблів (МПК) "Єйськ" і "Касимов" виконали пошук і знищення підводного човна умовного супротивника в Чорному морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони Росії.
"В ході навчання відпрацьовувались тактичні прийоми з безперервного переслідування підводного човна умовного супротивника і його знищення торпедами і реактивними бомбами", - йдеться в повідомленні відомства.
Спільне маневрування з пошуку підводного човна здійснювали у взаємодії з протичовневим вертольотом Ка-27М. Головним завданням кораблів було недопущення прориву човна між ними або з флангу і відхід від стеження на глибину.
За інформацією прес-служби, курс підводного човна "ворога" активним бомбометанням малих протичовнових кораблів був змінений у бік берега і на найефективнішій глибині підводний човен було умовно знищено глибинними бомбами.
Раніше УНН повідомляв, що Чорноморський флот РФ провів навчання з перекидання морем бронетранспортерів на тлі маневрів НАТО "Морський щит - 2019".