Копенгаген стал "самым умным" городом мира

Ключевыми критериями, которым должна соответствовать умный город, исследователи назвали доступ к 4G, количество точек доступа Wi-Fi и высокий уровень использования смартфонов. Движение транспорта и мобильность должны быть обеспечены с применением современных знаний и технологий. Кроме того, умный город должен сосредоточиваться на экологически чистых источниках энергии и проектах.

По этим критериям были проанализированы более 500 городов, из которых сто лидеров помогали определить более 20 тысяч журналистов в области урбанистики и развития информационных технологий.

Второе и третье место в рейтинге заняли Сингапур и Стокгольм соответственно. Остальные места в десятке самых "умных" городов планеты заняли Цюрих, Бостон, Токио, Сан-Франциско, Амстердам, Женева и Мельбурн. Лондон оказался на 17-м месте, а Париж - на 19-м. В Германии самым "умным" был назван Берлин, занявший 13-е место в мировом рейтинге.