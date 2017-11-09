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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 13571 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 30402 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 41597 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 47629 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 44039 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91080 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99031 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Копенгаген стал "самым умным" городом мира

Копенгаген стал "самым умным" городом мира

Киев  •  УНН

 • 17554 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. "Самым умным" городом мира в 2017 году названа столица Дании Копенгаген. Таковы результаты исследования, проведенной шведской IT-компаний EasyPark, которая исследовала 500 городов мира и назвала самые "умные" из них, передает УНН со ссылкой на исследование.

Ключевыми критериями, которым должна соответствовать умный город, исследователи назвали доступ к 4G, количество точек доступа Wi-Fi и высокий уровень использования смартфонов. Движение транспорта и мобильность должны быть обеспечены с применением современных знаний и технологий. Кроме того, умный город должен сосредоточиваться на экологически чистых источниках энергии и проектах.

По этим критериям были проанализированы более 500 городов, из которых сто лидеров помогали определить более 20 тысяч журналистов в области урбанистики и развития информационных технологий.

Второе и третье место в рейтинге заняли Сингапур и Стокгольм соответственно. Остальные места в десятке самых "умных" городов планеты заняли Цюрих, Бостон, Токио, Сан-Франциско, Амстердам, Женева и Мельбурн. Лондон оказался на 17-м месте, а Париж - на 19-м. В Германии самым "умным" был назван Берлин, занявший 13-е место в мировом рейтинге.

 

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