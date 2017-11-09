Копенгаген став "найрозумнішим" містом світу

Ключовими критеріями, яким має відповідати розумне місто, дослідники назвали доступ до 4G, кількість точок доступу Wi-Fi та високий рівень використання смартфонів. Рух транспорту та мобільність мають бути забезпечені зі застосуванням сучасних знань і технологій. Окрім того, розумне місто має зосереджуватись на екологічно чистих джерелах енергії та проектах.

За цими критеріями було проаналізовано більше 500 міст, з яких сотню лідерів допомагали визначити понад 20 тисяч журналістів в галузі урбаністики та розвитку інформаційних технологій.

Друге і третє місце в рейтингу посіли Сінгапур і Стокгольм відповідно. Решту місць в десятці "найрозумніших" міст планети зайняли Цюрих, Бостон, Токіо, Сан-Франциско, Амстердам, Женева та Мельбурн. Лондон опинився на 17-му місці, а Париж — на 19-му. У Німеччині найбільш «розумним» було названо Берлін, який посів 13-те місце у світовому рейтингу.