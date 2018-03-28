Копал крыивку: во Львовской области погиб школьник

Как сообщили в пресс-службе, сегодня около 19:50 в Радеховское отделения полиции поступило сообщение, что в одном из сел района погиб десятилетний мальчик.

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"Школьник был местным жителем. Ради игры он вместе с друзьями копал крыивку и его завалило землей. В конце дети поняли, что не смогут вытянуть товарища самостоятельно, поэтому позвали на помощь взрослых. Но когда мальчика достали из-под завала, он уже не подавал признаков жизни", - сообщили в полиции.

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По информации пресс-службы, на месте работает следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.