Копав криївку: на Львівщині загинув школяр
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 березня. УНН. На Львівщині на десятирічного хлопчика обвалилась земля, коли він з друзями копав криївку. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі, сьогодні близько 19:50 у Радехівське відділення поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл району загинув десятирічний хлопчик.
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"Школяр був місцевим мешканцем. Заради гри він разом із друзями копав криївку і його завалило землею. Врешті діти зрозуміли, що не зможуть витягнути товариша самотужки, тож покликали на допомогу дорослих. Та коли хлопчика відкопали з-під завалу, він вже не подавав ознак життя", - повідомили у поліції.
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За інформацією прес-служби, на місці працює слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.