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Координировал вражеские ДРГ на восточном фронте: СБУ идентифицировала российского генерала

Киев • УНН

 • 310888 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Служба безопасности установила личность российского генерала и одного из руководителей разведки воздушно-десантных войск рф, который принимал активное участие в боевых действиях против Сил обороны на востоке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

"Следователи Службы безопасности сообщили российскому генералу о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействии ее деятельности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Детали 

Установлено, что злоумышленником является «герой россии», генерал-майор вс рф с позывным «Сторож», который еще в 2014 году был «откомандирован» в состав террористической организации «днр». Там он занимался формированием и боевой подготовкой групп российского спецназа для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Сил антитеррористической операции. Для этого он использовал свои специальные навыки и опыт боевых действий на северном кавказе.

Именно он командовал враждебными ДРГ во время захвата Славянской группировкой «Стрелкова» и их дальнейшими действиями против украинских войск.

В начале полномасштабного вторжения злоумышленник получил задачу из москвы организовать деятельность диверсионных групп, в которые вошли подразделения ВДВ рф и участники террористических группировок «днр», указали в СБУ.

Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Расследование проводили сотрудники СБУ Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Дополнение

Служба безопасности задержала иностранного блогера, работавшего на российский пропагандистский телеканал russia today и распространявшего в Европейском Союзе фейки о войне россии против Украины.

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