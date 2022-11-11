Координував ворожі ДРГ на східному фронті: СБУ ідентифікувала російського генерала

Цитата

"Слідчі Служби безпеки повідомили російському генералу про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Встановлено, що зловмисником є «герой росії», генерал-майор зс рф із позивним «Сторож», який ще у 2014 році був «відряджений» до складу терористичної організації «днр». Там він займався формуванням та бойовою підготовкою груп російського спецназу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил антитерористичної операції. Для цього використовував свої спеціальні навички та досвід бойових дій на північному кавказі.

Саме він командував ворожими ДРГ під час захоплення Слов’янська угрупованням «Стрєлкова» і їхніми подальшими діями проти українських військ.

На початку повномасштабного вторгнення зловмисник отримав завдання з москви організувати діяльність диверсійних груп, до яких увійшли підрозділи ВДВ рф та учасники терористичних угруповань «днр», вказали у СБУ.

Тривають комплексні заході для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ Вінницької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Доповнення

Служба безпеки затримала іноземного блогера, який працював на російський пропагандистський телеканал russia today і поширював в Європейському Союзі фейки про війну росії проти України.