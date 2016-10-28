Координатор системы ООН: 2,5 года конфликта принесли значительный ущерб на Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Работая вместе - Всемирный банк, Организация Объединенных Наций, доноры и правительство - мы можем обеспечить финансирование на местах, чтобы продемонстрировать конкретные результаты для людей. 2,5 года конфликта принесли значительный ущерб. Об этом заявил координатор системы ООН в Украине Нил Уокер, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Координатор системы ООН в Украине Нил Уокер отметил, что во время посещения востока Украины увидел, какой вред нанес конфликт.
"Уверен, что работая вместе - Всемирный банк, Организация Объединенных Наций, доноры и правительство - мы можем обеспечить финансирование на местах, чтобы продемонстрировать конкретные результаты для людей. 2,5 года конфликта принесли значительный ущерб", - отметил он.
По его словам, ООН приветствует возможность совместными усилиями с партнерами ускорить темпы работы по восстановлению региона.
Напомним, в Администрации Президента Украины состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества между Кабинетом Министров Украины, Организацией Объединенных Наций и Международным банком реконструкции и развития относительно целевого фонда многих партнеров. Этим документом создается фонд, который будет аккумулировать средства международных и украинских доноров для поддержки проектов по восстановлению Донбасса.