Координатор системи ООН: 2,5 років конфлікту принесли значної шкоди на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Працюючи разом - Всесвітній банк, Організація Об'єднаних Націй, донори та уряд - ми можемо забезпечити фінансування на місцях, щоб продемонструвати конкретні результати для людей. 2,5 років конфлікту принесли значної шкоди. На цьому наголосив координатор системи ООН в Україні Ніл Уокер, передає УНН із посиланням на прес-службу АП.
Координатор системи ООН в Україні Ніл Уокер зазначив, що під час відвідання сходу України побачив, якої шкоди завдав конфлікт.
“Впевнений, що працюючи разом — Всесвітній банк, Організація Об’єднаних Націй, донори та уряд — ми можемо забезпечити фінансування на місцях, щоб продемонструвати конкретні результати для людей. 2,5 років конфлікту принесли значної шкоди”, — зазначив він.
За його словами, ООН вітає можливість спільними зусиллями з партнерами пришвидшити темпи роботи по відновленню регіону.
Нагадаємо, в Адміністрації Президента України відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці між Кабінетом Міністрів України, Організацією Об’єднаних Націй та Міжнародним банком реконструкції та розвитку стосовно Цільового фонду багатьох партнерів. Цим документом створюється фонд, який акумулюватиме кошти міжнародних та українських донорів для підтримки проектів по відновленню Донбасу.