Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Украинские водители, которые заблокированы на границе с Польшей, а именно на пункте пропуска "Краковец-Корчова" хотели провести переговоры с польскими перевозчиками, однако полиция Польши загородила им путь и не пускает. Украинцы хотели договориться о том, чтобы пускали по семь грузовиков в час, а не один. Об этом журналисту УНН сообщил координатор новосозданного штаба по оказанию помощи украинским водителям на территории Польши Виктор Козак.

На пункте пропуска "Краковец-Корчова" очень напряженная ситуация, потому что протестующие пропускают одну-две машины в час, а не по семь, как декларировали, что будут пропускать. Не пропускают гуманитарную помощь вне очереди, то есть не выполняют своих заявленных, задекларированных обязанностей - сказал Козак.

Он также прокомментировал попытку украинских водителей на пункте пропуска "Краковец-Корчова" пойти к польским митингующим для того, чтобы провести переговоры.

"Наши водители хотели переговоров, однако приехали полицейские и не допускают их к (польским - ред.) протестующим. Украинские водители хотели провести переговоры, чтобы пускали по семь грузовиков в час, как было раньше. Сейчас пускают один в час", - рассказал Козак.

Дополнения

В очередях на территории Польши в сторону границы с Украиной по состоянию на утро на фоне блокады польских перевозчиков сегодня находилось около 2,1 тыс. грузовиков.

Напомним

6 ноября польские перевозчики начали блокирование трех пунктов пропуска на польско-украинской границе. Впоследствии расширили блокаду на еще один. Совет ЕС рассмотрит блокирование пунктов пропуска на польско-украинской границе.