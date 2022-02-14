Конвой свободы: колонна протестующих против COVID-ограничений прибыла в Брюссель
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. По словам мэра Филиппа Клоза, около 500 автомобилей и кэмперов прибыли в Брюссель в понедельник, преимущественно из Франции, в колонне в знак протеста против ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters и France 24.
Детали
Транспортным средствам запретили въезд в город. Полиция направила их до стоянки на окраине Брюсселя, откуда протестующие продолжили свой путь пешком до площади в центре города и районе, где расположены учреждения Европейского Союза.
Журналисты Reuters видели около 150-200 протестующих в центре города и столько же в Европейском квартале.
Протест, вдохновленный демонстрантами "Конвоя свободы", которые заблокировали канадскую столицу грузовиками.
Бельгийские власти запретили все демонстрации в столице с "автомобилями" и заявили, что приняли меры для предотвращения блокировки Брюссельского региона.
Полиция Брюсселя разместила в социальных сетях предупреждение о том, что протесты на транспортных средствах запрещены, и советует не ездить в столицу машиной, направляя колонны на стоянку на окраине города как единственное место, где допустимые статические протесты.
Некоторые участники аналогичной демонстрации, которая была организована в Гааге, также заявили о своем намерении отправиться в Бельгию.
Однако премьер-министр Бельгии Александр де Кроо посоветовал демонстрантам отказаться от своих планов приехать в Брюссель.
Бельгийская власти предупредили, что на границе планируются проверки, и автомобили, которые прибывают в столицу, несмотря на запрет, будут перенаправлены.
Дополнение
Самопровозглашенный "Конвой свободы" — один из нескольких во всем мире, вдохновенных противостоянием дальнобойщиков с властями Канады из-за мандаты на вакцинацию.
В то время, как французская полиция насчитала 3000 автомобилей за пределами Парижа в пятницу вечером, только около сотни добрались до Елисейских полей в центре столицы в субботу, прежде чем были отброшены после того, как полицейские применили слезоточивый газ для разгона протестующих.
В Канаде полиция в воскресенье разогнала демонстрантов, которые в течение недели занимали ключевой приграничный мост США, но тысячи протестующих остались в столице Оттаве, где парализовали центр города.
Французское протестное движение объединяет тех, кто выступает против пропусков вакцины против Covid, необходимых для доступа к многим общественным местам, но также и тех, кто недоволен ростом цен на энергоносители и продукты питания, проблемами, которые вызвали протесты "желтых жилетов", которые поразили Францию в 2018 и 2019 годах.
Французское правительство заявило, что планирует ослабить требования к маскам до 28 февраля и надеется отменить требование на пропуск вакцины до конца марта или начала апреля.