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Конвой свободи: колона протестувальників проти COVID-обмежень прибула до Брюсселя

Конвой свободи: колона протестувальників проти COVID-обмежень прибула до Брюсселя

Київ • УНН

 • 15678 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. За словами мера Філіпа Клоза, близько 500 автомобілів і кемперів прибули до Брюсселя в понеділок, переважно з Франції, в колоні на знак протесту проти обмежень, пов'язаних з коронавірусом. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters та France 24.

Деталі

Транспортним засобам заборонили в'їзд до міста. Поліція направила їх до стоянки на околиці Брюсселя, звідки протестувальники продовжили свій шлях пішки до площі у центрі міста та району, де розташовані установи Європейського Союзу.

Журналісти Reuters бачили близько 150-200 протестувальників у центрі міста та стільки ж у Європейському кварталі.

Протест, натхненний демонстрантами "Конвою свободи", які заблокували канадську столицю вантажівками.

Бельгійська влада заборонила всі демонстрації в столиці з "автомобілями" і заявила, що вжила заходів для запобігання блокуванню брюссельського регіону.

Поліція Брюсселя розмістила у соціальних мережах попередження про те, що протести на транспортних засобах заборонені, і радить не їздити до столиці машиною, спрямовуючи колони на стоянку на околиці міста як єдине місце, де допустимі статичні протести.

Деякі учасники аналогічної демонстрації, що була організована в Гаазі, також заявили про свій намір відправитися до Бельгії.

Проте прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо порадив демонстрантам відмовитись від своїх планів приїхати до Брюсселя.

Бельгійська влада попередила, що на кордоні плануються перевірки, і автомобілі, які прибувають до столиці, незважаючи на заборону, будуть перенаправлені.

Доповнення

Самопроголошений "Конвой свободи" — один із кількох у всьому світі, натхненних протистоянням далекобійників із владою Канади через мандати на вакцинацію.

У той час, як французька поліція нарахувала 3000 автомобілів за межами Парижа в п'ятницю ввечері, тільки близько сотні дісталися Єлисейських полів у центрі столиці в суботу, перш ніж були витіснені після того, як поліцейські застосували сльозогінний газ для розгону протестувальників.

У Канаді поліція в неділю розігнала демонстрантів, які протягом тижня займали ключовий прикордонний міст США, але тисячі протестувальників залишилися в столиці Оттаві, де паралізували центр міста.

Французький протестний рух об'єднує тих, хто виступає проти перепусток вакцини проти Covid, необхідних для доступу до багатьох громадських місць, але також і тих, хто незадоволений зростанням цін на енергоносії та продукти харчування, проблемами, які спричинили протести "жовтих жилетів", що вразили Францію у 2018 та 2019 роках.

Французький уряд заявив, що планує послабити вимоги до масок до 28 лютого і сподівається скасувати вимогу на пропуск вакцини до кінця березня або початку квітня.

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