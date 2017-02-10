Конвертцентр с оборотом в 600 млн грн разоблачили в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
По информации пресс-службы, дилеры внедрили преступную схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность.
"Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. В течение 2016 г. злоумышленники обналичили более 600 млн гривен", - сообщили в СБУ.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера "конверта" у одного из банковских учреждений города со 140 тысячами гривен наличных.
Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.
На банковские счета, которые использовал конвертационный центр, наложен арест, заблокировано свыше 6,2 миллиона гривен.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделке.
Как сообщал УНН, конвертцентр с ежемесячным оборотом в 700 млн грн разоблачили в Киеве.