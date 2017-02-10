Конвертцентр з обігом у 600 млн грн викрили у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у шістсот мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України та прокуратури. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
За інформацією прес-служби, дилери впровадили злочинну схему, за якою більше ніж 45 приватних підприємств з різних регіонів України перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації у готівку.
“Також надавалися послуги з мінімізації обов’язкових платежів до державного бюджету і незаконного формування податкового кредиту. Упродовж 2016 року зловмисники перевели у готівку понад 600 мільйонів гривень”, — повідомили в СБУ.
Співробітники спецслужби затримали кур’єра “конверту” біля однієї з банківських установ міста із 140 тисячами гривень готівки.
Під час обшуків у житлових, офісних приміщеннях та автомобілях ділків правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій.
На банківські рахунки, що використовувалися конвертаційним центром, накладено арешт, заблоковано понад 6,2 мільйона гривень.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до фінансової оборудки.
Як повідомляв УНН, конвертцентр з щомісячним обігом у 700 млн грн викрили в Києві.