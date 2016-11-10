Конвертцентр с оборотом 300 млн грн разоблачили в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
В среду, 9 ноября, правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 000 000 гривен.
В состав центра входили трое участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия. Офисные помещения центра находились в Киеве и Славянске Донецкой области.
Злоумышленники работали с клиентами из разных регионов Украины. Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской и других областях, услуги по минимизации налоговых платежей, легализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в районе проведения АТО и приобретенной за наличные без соответствующего документального оформления. В дальнейшем указанная продукция продавалась зернотрейдерам.
Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличность.
В результате восьми проведенных обысков обнаружено и изъято 260 тонн сельхозпродукции на 1,2 миллиона гривен, 15 печатей фиктивных предприятий, компьютерная техника и черновые записи. Кроме того, наложен арест на счета, которые использовались в незаконной деятельности.
Расследование уголовного производства продолжается.