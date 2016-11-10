Конвертцентр з обігом 300 млн грн викрили на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Правоохоронці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 300 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
У середу, 9 листопада, правоохоронці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 300 мільйонів гривень.
До складу центру входили троє учасників, а також ряд їх спільників, на яких були зареєстровані фіктивні підприємства. Офісні приміщення центру знаходилися в Києві і Слов'янську Донецької області.
Зловмисники працювали з клієнтами з різних регіонів України. Вони надавали підприємствам реального сектору економіки, зареєстрованим в Донецькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та інших областях, послуги з мінімізації податкових платежів, легалізації сільськогосподарської продукції, вирощеної в районі проведення АТО і придбаної за готівку без відповідного документального оформлення. Надалі зазначена продукція продавалася зернотрейдерам.
Через рахунки фіктивних підприємств здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку.
У результаті восьми проведених обшуків виявлено та вилучено 260 тонн сільгосппродукції на 1,2 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку та чорнові записи. Крім того, накладено арешт на рахунки, які використовувалися в незаконній діяльності.
Розслідування кримінального провадження триває.