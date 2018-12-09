Концлагерь Заксенхаузен. Репортаж УНН ко Дню памяти жертв геноцида

БЕРЛИН - КИЕВ. 9 декабря. УНН. Концентрационный лагерь Заксенхаузен, жертвами которого стали около 100 тысяч жертв при нацистском режиме, находится в городе Ораниенбург, за 30 км от Берлина. Сегодня, Заксенхаузен — не просто музей, это целый документационный центр, где собрана огромная база историй о жертвах лагеря, судебных процессов над работниками фашистской администрации, записи интервью с выжившими заключенными, интерактивный архив видео и аудио отзывов посетителей, у которых хватило внутреннего самообладания поделиться своими эмоциями, которые тоже стали частью коллективной памяти. На посещение мемориального комплекса стоит запланировать весь день и быть готовым к тому, что эмоции действительно будут очень сильные и непростые. О том, почему это важно помнить — в репортаже УНН из Ораниенбурга ко Дню памяти жертв геноцида.

В 1936 году, когда Германия принимала Олимпиаду в 30 км от немецкой столицы, переполненной спортивным азартом и торжественным возбуждением, уже строился концлагерь. В Заксенхаузен было умерщвлено около 100 тысяч человек, среди которых евреи, поляки, голландцы, англичане, украинцы, русские и другие. По известным данным здесь удерживались люди из 27 стран. Среди заключенных есть и известные фамилии: Степан Бандера, лидер националистического движения Украины, Яков Джугашвили, сын Иосифа Сталина, немецкий писатель Бекер Юрек и другие. Сюда также отправляли и немецких оппозиционных политиков.

Добраться до мемориала можно электричкой, на дорогу от Берлина до Ораниенбурга уйдет меньше часа. До самого памятного комплекса сразу же от городского вокзала, скорее даже, небольшой станции, ходит городской автобус. Спутать маршрут сложно — в Заксенхаузен всегда направляется огромное количество туристов. Поток людей и приведет в бывший лагерь смерти Заксенхаузен. Посещение мемориала, который функционирует с 1961 года, бесплатное. Ежедневно в комплекс посещают люди со всех уголков мира.

“Европа будущего не может существовать без памяти об этом, независимо от национальности тех, кто здесь был уничтожен в полном презрении и ненависти, замучен до смерти, заморен голодом, отравленный газом, повешенный”, — это слова, выжившего узника концлагеря Заксенхаузен Анджея Счипиорски. Его комментарий высечен на стенах одной из зон лагеря под названием “Станция Z”.

“Станция”, именуемая последней буквой латинского алфавита, для сотен тысяч узников оказалась последней точкой. Здесь и происходили массовые расправы заключенных, среди которых были, политические заключенные, представители этнических групп, немцы обвиняемые в госизмене или “порочащем” идеологию поведении, а также представители сексуальных меньшинств и преследуемые по религиозному признаку.

Сюда попадали из-за “неправильной” национальности, “неправильной” сексуальной ориентации, по политическим обвинениям, по обвинениях в диверсии, здесь оказывались и немецкие женщины, которые встречались с мужчинами не “арийских” кровей. Сегодня на месте “последней станции” сохранились остатки крематориев, газовых камер. На месте массовых убийств сейчас памятные мемориалы.

На воротах главного входа на территорию лагеря выкован не менее циничный символизм: “Работа делает свободным”. Но свободными после лагеря мало кто стал. Территория Заксенхаузена повторяет форму треугольника, в углу которого сейчас расположена стела памяти погибших здесь людей. По периметру расположены башни, с которых осуществлялся обзор территории. В Заксенхаузен находился пункт управления Третьего Рейха всеми концлагерями.

За годы существования лагеря здесь приводились медицинские опыты над заключенными. В частности, известно об экспериментах с ядами, а также о снабжении немецких университетов анатомическими образцами. Здесь располагалась и “лаборатория”, которая сотрудничала с университетскими кафедрами, где исследовались “расовые вопросы”.

Заключенные размещались в специальных бараках. В каждом бараке было несколько помещений с многоярусными местами для сна и столами. Санитарные помещения с туалетами и, так называемым, душем посещали по графику. К примеру, душ принимали по несколько человек, которых одновременно загоняли в специальный таз и обдавали струей ледяной воды.

Узники носили форму (одну и туже и в жару и в холод) со специальными нашивками — винкелями, по которым идентифицировали обвинения. Таким образом их распределяли по категориям. К примеру, у заключенных немецкого происхождения были нашивки в виде черного треугольника, гомосексуалов “маркировали” розовыми треугольниками, евреев — звездами Давида, приследуемых по религиозному признаку, в частности, свидетелей Иеговы — фиолетовыми.

Кроме бараков на территории были и другие помещения: административные здания, обзорные башни, лаборатория, пищевой блок, тюрьма гестапо и плац проверок, где проводились переклички и публичные казни, полоса для испытания обуви. Заключенных приговаривали к наказанию разнашивать обувь, которая была на пару размеров меньше. Это происходило, как раз на специальном плацу. Работали заключенные на кирпичном заводе неподалеку от концлагеря, а еще Заксенхаузен известен тем, что именно здесь заключенными изготавливалась фальшивая валюта для подрыва экономик США и Великобритании. В большинстве помещений сейчас находятся экспозиции.

Например, есть коллекции посвящены человеческим историям, личным вещам заключенных, среди которых письма родным, трогательные дневники, блокноты с мыслями о жизни, доме и даже любви. В одном из залов собраны приспособления и инструменты, с помощью которых нацисты наносили увечья и подвергали пыткам своих жертв.

На бетонных стенах сегодня вывешены стенды с информацией о преступлениях и жертвах. Один из таких стендов посвящен украинцу Василию Окселенко, который был вывезен в Германию для принудительного труда, а позже был арестован по обвинению в шпионаже.

В апреле 1945 года Заксенхаузен был освобожден советскими войсками. Незадолго до этого, нацисты попытались вывезти всех пленных. Около 30 тысяч ослабленных людей были вынуждены идти пешком к Балтийскому морю, где их планировали вывезти на барже и утопить. Этот смертельную акцию, остановленную союзническими войсками, назвали “Маршем смерти”.

После окончания Второй мировой войны и разделения Германии на зоны оккупации Советские власти использовали Заксенхаузен для тех же целей, что и нацисты. Лагерь был в распоряжении НКВД аж до 1950 года.