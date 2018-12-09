Концлагерь Заксенхаузен. Репортаж УНН ко Дню памяти жертв геноцида

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 85694 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 193585 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 149100 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 214772 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 258090 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 215757 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 247915 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208543 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 491947 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241659 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.4м/с
79%
Популярные новости

Иран привел вооруженные силы в боевую готовность из-за угрозы атаки США - Reuters

6 апреля, 19:57 • 9206 просмотра

80-летнюю звезду "Игры в кальмара" приговорили к году тюрьмы за насильственное развращение партнерши по съемкам

6 апреля, 21:00 • 6306 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 8916 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 10786 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 14170 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 270204 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 245843 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 331331 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 491953 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 583084 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 35164 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 214777 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 81003 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 77251 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 82721 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Концлагерь Заксенхаузен. Репортаж УНН ко Дню памяти жертв геноцида

Киев • УНН

 • 90227 просмотра

Память Европы - “Станция Z”

Концлагерь Заксенхаузен. Репортаж УНН ко Дню памяти жертв геноцида

БЕРЛИН - КИЕВ. 9 декабря. УНН. Концентрационный лагерь Заксенхаузен, жертвами которого стали около 100 тысяч жертв при нацистском режиме, находится в городе Ораниенбург, за 30 км от Берлина. Сегодня, Заксенхаузен — не просто музей, это целый документационный центр, где собрана огромная база историй о жертвах лагеря, судебных процессов над работниками фашистской администрации, записи интервью с выжившими заключенными, интерактивный архив видео и аудио отзывов посетителей, у которых хватило внутреннего самообладания поделиться своими эмоциями, которые тоже стали частью коллективной памяти. На посещение мемориального комплекса стоит запланировать весь день и быть готовым к тому, что эмоции действительно будут очень сильные и непростые. О том, почему это важно помнить — в репортаже УНН из Ораниенбурга ко Дню памяти жертв геноцида.

В 1936 году, когда Германия принимала Олимпиаду в 30 км от немецкой столицы, переполненной спортивным азартом и торжественным возбуждением, уже строился концлагерь. В Заксенхаузен было умерщвлено около 100 тысяч человек, среди которых евреи, поляки, голландцы, англичане, украинцы, русские и другие. По известным данным здесь удерживались люди из 27 стран. Среди заключенных есть и известные фамилии: Степан Бандера, лидер националистического движения Украины, Яков Джугашвили, сын Иосифа Сталина, немецкий писатель Бекер Юрек и другие. Сюда также отправляли и немецких оппозиционных политиков.

Добраться до мемориала можно электричкой, на дорогу от Берлина до Ораниенбурга уйдет меньше часа. До самого памятного комплекса сразу же от городского вокзала, скорее даже, небольшой станции, ходит городской автобус. Спутать маршрут сложно — в Заксенхаузен всегда направляется огромное количество туристов. Поток людей и приведет в бывший лагерь смерти Заксенхаузен. Посещение мемориала, который функционирует с 1961 года, бесплатное. Ежедневно в комплекс посещают люди со всех уголков мира.

“Европа будущего не может существовать без памяти об этом, независимо от национальности тех, кто здесь был уничтожен в полном презрении и ненависти, замучен до смерти, заморен голодом, отравленный газом, повешенный”, — это слова, выжившего узника концлагеря Заксенхаузен Анджея Счипиорски. Его комментарий высечен на стенах одной из зон лагеря под названием “Станция Z”.

“Станция”, именуемая последней буквой латинского алфавита, для сотен тысяч узников оказалась последней точкой. Здесь и происходили массовые расправы заключенных, среди которых были, политические заключенные, представители этнических групп, немцы обвиняемые в госизмене или “порочащем” идеологию поведении, а также представители сексуальных меньшинств и преследуемые по религиозному признаку.

Сюда попадали из-за “неправильной” национальности, “неправильной” сексуальной ориентации, по политическим обвинениям, по обвинениях в диверсии, здесь оказывались и немецкие женщины, которые встречались с мужчинами не “арийских” кровей. Сегодня на месте “последней станции” сохранились остатки крематориев, газовых камер. На месте массовых убийств сейчас памятные мемориалы.

На воротах главного входа на территорию лагеря выкован не менее циничный символизм: “Работа делает свободным”. Но свободными после лагеря мало кто стал. Территория Заксенхаузена повторяет форму треугольника, в углу которого сейчас расположена стела памяти погибших здесь людей. По периметру расположены башни, с которых осуществлялся обзор территории. В Заксенхаузен находился пункт управления Третьего Рейха всеми концлагерями.

За годы существования лагеря здесь приводились медицинские опыты над заключенными. В частности, известно об экспериментах с ядами, а также о снабжении немецких университетов анатомическими образцами. Здесь располагалась и “лаборатория”, которая сотрудничала с университетскими кафедрами, где исследовались “расовые вопросы”.
Заключенные размещались в специальных бараках. В каждом бараке было несколько помещений с многоярусными местами для сна и столами. Санитарные помещения с туалетами и, так называемым, душем посещали по графику. К примеру, душ принимали по несколько человек, которых одновременно загоняли в специальный таз и обдавали струей ледяной воды.

Узники носили форму (одну и туже и в жару и в холод) со специальными нашивками — винкелями, по которым идентифицировали обвинения. Таким образом их распределяли по категориям. К примеру, у заключенных немецкого происхождения были нашивки в виде черного треугольника, гомосексуалов “маркировали” розовыми треугольниками, евреев — звездами Давида, приследуемых по религиозному признаку, в частности, свидетелей Иеговы — фиолетовыми.
Кроме бараков на территории были и другие помещения: административные здания, обзорные башни, лаборатория, пищевой блок, тюрьма гестапо и плац проверок, где проводились переклички и публичные казни, полоса для испытания обуви. Заключенных приговаривали к наказанию разнашивать обувь, которая была на пару размеров меньше. Это происходило, как раз на специальном плацу. Работали заключенные на кирпичном заводе неподалеку от концлагеря, а еще Заксенхаузен известен тем, что именно здесь заключенными изготавливалась фальшивая валюта для подрыва экономик США и Великобритании. В большинстве помещений сейчас находятся экспозиции.

Например, есть коллекции посвящены человеческим историям, личным вещам заключенных, среди которых письма родным, трогательные дневники, блокноты с мыслями о жизни, доме и даже любви. В одном из залов собраны приспособления и инструменты, с помощью которых нацисты наносили увечья и подвергали пыткам своих жертв.
На бетонных стенах сегодня вывешены стенды с информацией о преступлениях и жертвах. Один из таких стендов посвящен украинцу Василию Окселенко, который был вывезен в Германию для принудительного труда, а позже был арестован по обвинению в шпионаже.

В апреле 1945 года Заксенхаузен был освобожден советскими войсками. Незадолго до этого, нацисты попытались вывезти всех пленных. Около 30 тысяч ослабленных людей были вынуждены идти пешком к Балтийскому морю, где их планировали вывезти на барже и утопить. Этот смертельную акцию, остановленную союзническими войсками, назвали “Маршем смерти”.
После окончания Второй мировой войны и разделения Германии на зоны оккупации Советские власти использовали Заксенхаузен для тех же целей, что и нацисты. Лагерь был в распоряжении НКВД аж до 1950 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Мультимедиа
Brent
$63.86
Bitcoin
$76,986.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,051.91
Ethereum
$1,554.40