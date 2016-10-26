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15 марта, 19:03 • 116127 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169559 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139757 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132078 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113752 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106002 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101834 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136342 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132461 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127895 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Концерт восточного танца в поддержку бойцов АТО пройдет в Александрии

Концерт восточного танца в поддержку бойцов АТО пройдет в Александрии

Киев • УНН

 • 7791 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 октября. УНН. В Олесандрии в эти выходные состоится концерт восточного танца "Тысяча и одно пожелание" в поддержку бойцов АТО. Об этом УНН-Центр сообщили организотры мероприятия.

Кроме местных восточных танцовщиц, на концерте выступят и приглашенные гости из соседних регионов, опытные победители и призеры конкурсов восточных танцев.

Мероприятие будет благотворительным, а потому александрийцы вместе с приятными от просмотра впечатлениями также будут иметь возможность помочь военнослужащим, которые сейчас защищают целостность страны в зоне антитеррористической операции.

Так, мероприятие состоится 30 октября в Александрийском районном доме культуры. Начало в 18:00.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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