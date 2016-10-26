Концерт восточного танца в поддержку бойцов АТО пройдет в Александрии
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 октября. УНН. В Олесандрии в эти выходные состоится концерт восточного танца "Тысяча и одно пожелание" в поддержку бойцов АТО. Об этом УНН-Центр сообщили организотры мероприятия.
Кроме местных восточных танцовщиц, на концерте выступят и приглашенные гости из соседних регионов, опытные победители и призеры конкурсов восточных танцев.
Мероприятие будет благотворительным, а потому александрийцы вместе с приятными от просмотра впечатлениями также будут иметь возможность помочь военнослужащим, которые сейчас защищают целостность страны в зоне антитеррористической операции.
Так, мероприятие состоится 30 октября в Александрийском районном доме культуры. Начало в 18:00.