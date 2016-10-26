Концерт восточного танца в поддержку бойцов АТО пройдет в Александрии

Кроме местных восточных танцовщиц, на концерте выступят и приглашенные гости из соседних регионов, опытные победители и призеры конкурсов восточных танцев.

Мероприятие будет благотворительным, а потому александрийцы вместе с приятными от просмотра впечатлениями также будут иметь возможность помочь военнослужащим, которые сейчас защищают целостность страны в зоне антитеррористической операции.

Так, мероприятие состоится 30 октября в Александрийском районном доме культуры. Начало в 18:00.