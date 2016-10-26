Концерт східного танцю на підтримку бійців АТО пройде в Олександрії
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Олесандрії цими вихідними відбудеться концерт східного танцю “Тисяча і одне побажання” на підтримку бійців АТО. Про це УНН-Центр повідомили організотри заходу.
Окрім місцевих східних танцівниць, на концерті виступатимуть і запрошені гості з сусідніх регіонів, досвідчені переможці і призери конкурсів східних танців.
Захід буде благодійним, а тому олександрійці разом з приємними від перегляду враженнями також матимуть нагоду допомогти військовослужбовцям, які наразі захищають цілісність країни в зоні антитерористичної операції.
Так, захід відбудеться 30 жовтня в Олександрійському районному будинку культури. Початок о 18:00.