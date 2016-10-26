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"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
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Концерт східного танцю на підтримку бійців АТО пройде в Олександрії

Концерт східного танцю на підтримку бійців АТО пройде в Олександрії

Київ • УНН

 • 7791 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Олесандрії цими вихідними відбудеться концерт східного танцю “Тисяча і одне побажання” на підтримку бійців АТО. Про це УНН-Центр повідомили організотри заходу.

Окрім місцевих східних танцівниць, на концерті виступатимуть і запрошені гості з сусідніх регіонів, досвідчені переможці і призери конкурсів східних танців.

Захід буде благодійним, а тому олександрійці разом з приємними від перегляду враженнями також матимуть нагоду допомогти військовослужбовцям, які наразі захищають цілісність країни в зоні антитерористичної операції.

Так, захід відбудеться 30 жовтня в Олександрійському районному будинку культури. Початок о 18:00.

Українські Національні Новини

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