Контрактник получил ожоги при пожаре в воинской части

"Вчера в 7:30 в одной из воинских частей, которая дислоцируется возле села Гончаровское Черниговской области, произошел пожар в палаточном городке. Получил ожоги второй степени военнослужащий-контрактник ВСУ, сгорела палатка и повреждено военное имущество, а именно - кровати, спальники и т.д." , - говорится в сообщении.

Во время осмотра места происшествия с участием специалистов предварительно установлено, что пожар произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности, а именно - правил эксплуатации военной печи ПОВ 57.

Пострадавшего военнослужащего срочно доставили в Черниговский военый госпиталь, где ему была оказана необходимая помощь. Сейчас состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Изъято пожарно-техническую документацию, к расследованию привлечены специалисты по вопросам пожарной безопасности Центрального управления безопасности военной службы Генерального штаба ВС Украины.

По факту пожара военной прокуратурой Черниговского гарнизона начато уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей) Уголовного кодекса Украины.

Проведение досудебного расследования поручено Черниговскому районному отделению полиции ЧОП ГУ НП в Черниговской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.

Напомним, прокуратура Николаевского гарнизона открыла уголовное производство относительно необеспечения надлежащих условий проживания военнослужащих на полигоне "Широкий лан". Кроме того, на этом же полигоне произошел пожар, в котором погиб один военный, а еще несколько получили ожоги.