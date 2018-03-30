Контрактник отримав опіки у пожежі в військовій частині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Військовослужбовець-контрактник Збройних сил України отримав опіки внаслідок пожежі у військовій частині на Чернігівщині. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону, передає УНН.
"Вчора о 7:30 в одній з військових частин, що дислокується неподалік села Гончарівське Чернігівської області, сталася пожежа в наметовому містечку. Отримав опіки другого ступеня військовослужбовець-контрактник ЗСУ, згорів намет та пошкоджено військове майно, а саме - ліжка, спальники тощо", - йдеться у повідомленні.
Під час огляду місця події за участю спеціалістів попередньо встановлено, що пожежа сталася внаслідок порушення правил пожежної безпеки, а саме - правил експлуатації військової печі ПОВ 57.
Постраждалого військовослужбовця було терміново доправлено до Чернігівського військового госпіталю, де йому було надано необхідну допомогу. Наразі стан його здоров’я оцінюється як задовільний.
Вилучено пожежно-технічну документацію, до розслідування залучено спеціалістів з питань пожежної безпеки Центрального управління безпеки військової служби Генерального штабу ЗС України.
За фактом пожежі військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей) Кримінального кодексу України.
Проведення досудового розслідування доручено Чернігівському районному відділенню поліції ЧВП ГУ НП в Чернігівській області за процесуального керівництва військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України.
Нагадаємо, прокуратура Миколаївського гарнізону відкрила кримінальне провадження щодо незабезпечення належних умов проживання військовослужбовців на полігоні "Широкий лан". Крім того, на цьому ж полігоні сталася пожежа, в якій загинув один військовий, а ще декілька отримали опіки.