Контрафакт на 15 миллионов гривен, которым травились люди - в Киеве разоблачили незаконную сеть по продаже табачных изделий

В столице Украины разоблачили организованную преступную группу, которая наладила схему продажи контрафактных электронных сигарет и табака для кальяна. В ходе расследования зафиксированы случаи отравления упоминаемой продукцией. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

Отмечается, что к незаконной деятельности организаторы привлекли более 30 доверенных лиц, которые за денежное вознаграждение фасовали, перевозили, принимали заказы и продавали контрафактную табачную продукцию. Также они предоставляли собственные карточные счета для расчетов с покупателями.

Свою противоправную деятельность группа тщательно скрывала: во время общения использовались заранее оговоренные фразы и определенные алгоритмы действий.

Для реализации незаконно изготовленных подакцизных товаров использовался ФЛП, имеющий лицензию на розничную торговлю и арендующий помещение, которое принадлежит адвокату.

Кроме этого, зафиксированы случаи отравления упоминавшейся продукцией.

"Детективы БЭБ провели обыски в шести магазинах розничной торговли, транспортных средствах, трех складских и офисном помещениях, по адресам проживания организаторов. В результате обысков изъято более 20 тысяч упаковок контрафактной табачной продукции общей стоимостью более 15 миллионов гривен. Также изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и транспортные средства", - говорится в сообщении Бюро экономической безопасности.

В БЭБ добавили, что досудебное расследование продолжается.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН рассказал, что в уменьшении количества подделок табачной продукции должна быть общая заинтересованность государства и легальных производителей. При этом должно быть четкое понимание того, что только неопровержимые доказательства судебных экспертов дают возможность привлечь злоумышленников к ответственности. Таким образом, борьба с теневым рынком табака является общей и комплексной задачей.

"Именно экспертиза является доказательством в суде, поэтому это общая задача, как экспертных учреждений, так и правоохранительных органов, всех привлеченных государственных ведомств. Конечно, процессы очень сложные, далеко не все производители открыты к сотрудничеству, есть и другие трудности. В Украине есть основные игроки - производители табачной продукции - это крупные компании, которые заинтересованы в том, чтобы и государство, и они сами не несли убытки от подделок. Ведь, если будет меньше подделок - производитель продаст больше своей легальной продукции, получит большую прибыль и, соответственно, больше налогов поступит в государственный бюджет. Они готовы предоставлять все образцы, открытые данные, всячески сотрудничать. Однако есть случаи, где все наоборот, и логично предположить, что в тех случаях очень много рисков, речь идет об очень масштабных убытках для государства, которые измеряются огромными суммами", - отметил Рувин.