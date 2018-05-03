На Закарпатье пограничники задержали контрабандистов-водолазов
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня на участке отдела "Солотвино" пограничный наряд задержал автомобиль и шесть человек, которые планировали переправить в Румынию 12 ящиков сигарет. Как сообщили УНН в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда, четверо из задержанных были одеты в гидрокостюмы.
"Для осуществления незаконной сделки нарушители планировали преодолеть речной участок границы. Сейчас их задержали для составления протоколов об админправонарушении, предусмотренного ст. 204 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украина) и доставили в пограничное подразделение. Туда же привезли обнаружены табачные изделия, впоследствии их передадут сотрудникам ГФС", - рассказала УНН пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.
Меру наказания правонарушителям выберет суд.
Напомним, в пункте пропуска "Лужанка" пограничники предотвратили попытку незаконного вывоза из Украины малолетнего ребенка.