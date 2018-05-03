На Закарпатье пограничники задержали контрабандистов-водолазов

УЖГОРОД-КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня на участке отдела "Солотвино" пограничный наряд задержал автомобиль и шесть человек, которые планировали переправить в Румынию 12 ящиков сигарет. Как сообщили УНН в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда, четверо из задержанных были одеты в гидрокостюмы.